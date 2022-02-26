Подоляк заявив, що далі Росія спробує нанести максимальне ураження громадянській інфраструктурі.

До теми Тактика знищити військове і політичне керівництво, – Подоляк

Радник глави ОПУ додав, що Росія ввела в бій практично всі свої резерви. "Вони розраховували на бліцкриг, але такого не сталося. Вони в цю ніч планували зламати нашу оборону, тому лунають обстріли навіть по цивільних", – заявив Подоляк.

Короткостроковий прогноз , на думку Подоляка, – буде наростати істерика керівництва збройних сил Росії. Вони спробують нанести максимальні ураження громадянській інфраструктурі хоча б деяких наших міст. І зрозуміло, що Росія не зможе цього зробити.

Але вони будуть хотіти нанести максимальні ураження не військовій інстраструктурі, а саме мирним громадянам. Бо це буде класична істерія людей, які панували бліцкриг, але його не отримали. Сьогодні вже 3 день спротиву України,

– сказав він.