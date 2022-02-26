Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів вранці 26 лютого. Це трапилось після ночі боїв за Київ.

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Ворог хоче знищити керівництво України

Михайло Подоляк розповів, що ворог не просто хоче захопити адміністративні будівлі у Києві.

Тактика – знищити політичне та військове керівництво країни. Не просто довести нас до капітуляції, що вже неможливо, а саме знищити. Після цього нібито має все "посипатись" в державі,

– сказав Подоляк.

Щодо ситуації, то протягом ночі проти 26 лютого ворог здійснював ракетні та авіаційні обстріли столиці України.