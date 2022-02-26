Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал утром 26 февраля. Это случилось после ночи боев за Киев.

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Враг хочет уничтожить руководство Украины

Михаил Подоляк рассказал, что враг не просто хочет захватить административные здания в Киеве.

Тактика – уничтожить политическое и военное руководство страны. Не просто довести нас до капитуляции, что уже невозможно, а именно уничтожить. После этого якобы должно все "посыпаться" в государстве,

– сказал Подоляк.

Что касается ситуации, то в течение ночи на 26 февраля враг осуществлял ракетные и авиационные обстрелы столицы Украины.