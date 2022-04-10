Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Россия попытается выйти на административные границы Херсона

По оперативной информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты пытались занять утраченные позиции в районе Осокоровки.

Вероятно, враг предпримет попытку выхода на административные границы Херсонской области,

– заметили в Генштабе.

Кроме того, враг может попытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

Обратите внимание – Огромные потери врага по состоянию на 9 апреля: смотрите видео