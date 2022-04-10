Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Россия попытается выйти на административные границы Херсона
По оперативной информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты пытались занять утраченные позиции в районе Осокоровки.
Вероятно, враг предпримет попытку выхода на административные границы Херсонской области,
– заметили в Генштабе.
Кроме того, враг может попытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.
Обратите внимание – Огромные потери врага по состоянию на 9 апреля: смотрите видео