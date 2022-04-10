Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу Збройних Сил України.
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Росія спробує вийти на адміністративні межі Херсонщини
За оперативною інформацією Генштабу, на Південнобузькому напрямку окупанти намагалися зайняти втрачені позиції в районі Осокорівки.
Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області,
– зауважили в Генштабі.
Крім того, ворог може спробувати прорвати українську оборону та просунутися до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.
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