Как отметил Христо Грозев в интервью, сложно сказать, когда завершится война. По его прогнозам, скорее будет период, когда никто не будет понимать идет война, или нет.

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Через 7 – 10 дней Россия будет пытаться заморозить войну

Сложно назвать конец, потому что это, скорее всего, будет не прерывистый такой конец – вот сегодня закончится война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное, – подчеркнул он.

Грозев добавил, что это вопрос одной недели, максимум – 10 дней. Это объясняется ослаблением позиций России. В стране понимают это, так что им гораздо выгоднее будет остановить войну на определенном этапе. Так российская сторона ни капитулирует, ни признает, что ей не удалось выполнить задачу, которую она перед собой поставила.

Христо Грозев объяснил в интервью, что российская армия плохо оснащена и сама по себе не тянет на одну из сильнейших в мире. Натолкнувшись на реальное сопротивление, российские генералы и полковники начинают паниковать. Правда, реального хода событий Путину никто не планирует озвучивать, ведь никто не осмелится сказать, что все пропало.

Также он добавил, что на днях Украина получит оружие, которое позволит нашей стране самостоятельно закрыть небо. У него 90% уверенности в этом. И именно после этого Россия будет вынуждена перейти к замороженной фазе.

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