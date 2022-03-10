Як зауважив Христо Грозєв в інтерв'ю, складно сказати, коли саме завершиться війна. За його прогнозами, радше буде період, коли ніхто не розумітиме триває війна, чи ні.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Через 7 – 10 днів Росія намагатиметься заморозити війну

Складно назвати кінець, тому що це, скоріше за все, буде не уривчастий такий кінець – ось сьогодні закінчиться війна – боюся, це буде період, у якому буде незрозуміло, чи закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше, – підкреслив він.

Грозєв додав, що це питання одного тижня, максимум – 10 днів. Це пояснюється послабленням позицій Росії. У країні розуміють це, тож їм значно вигідніше буде зупинити війну на певному етапі. Так російська сторона ані капітулює, ані визнає, що їй не вдалося виконати завдання, яке вона перед собою поставила.

Христо Грозєв пояснив в інтерв'ю, що російська армія погано оснащена та й сама по собі не тягне на одну з найсильніших у світі. Натрапивши на реальний спротив, російські генерали та полковники починають панікувати. Щоправда, реального перебігу подій Путінові ніхто озвучувати не планує, адже ніхто не насмілиться сказати, що все пропало.

Також він додав, що на днях Україна отримає таку зброю, яка дозволить нашій країні самостійно закрити небо. У нього 90% впевненості у цьому. І саме після цього Росія вимушена буде перейти до замороженої фази.

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