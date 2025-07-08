В планах россиян могут быть массированные штурмы на Запорожском направлении в течение всего лета. Каких целей пытаются достичь оккупанты на этом участке фронта, 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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Россияне проводят наступательные действия на Запорожье

В 65 отдельной механизированной бригаде "Великий Луг" сообщили, что впервые за три года российские военные начали штурмовать Запорожскую область по всей линии фронта. Оккупанты используют малые штурмовые группы, также возросло количество применений дронов, в том числе и разведывательных.

Действовать активнее враг начал не только на южном, но и на северном участке фронта.

Не совсем правильно будет сказать, что враг рванул в наступление на всех направлениях фронта. Основные силы концентрируются на направлении главного удара. На Запорожском фронте не очень понятна цель оккупантов. Я думаю, что на тех участках, где наступают россияне, цели им ставят не военные, а военно-политические,

– отметил Пало Лакийчук.

Контрнаступательная операция украинских военных в 2023 году была довольно сложной, и несмотря на все, на Запорожском направлении тогда удалось отбить некоторые участки и оттеснить врага. Для россиян это стало неприятным ударом, что болит до сих пор.

"Российские генералы любой ценой пытаются оттеснить наши Силы обороны прежде всего с тех участков, которые освободили в 2023 году. На Каменском и Ореховском направлении россияне стремятся выйти на те рубежи, на которых они стояли до нашего контрнаступления", – объяснил Лакийчук.

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Есть также предположение, что оккупанты будут пытаться двигаться и дальше к трассе Запорожье – Донецк. Однако для проведения оперативной операции на Юге у россиян просто не хватает сил. В основном все резервы врага концентрируются именно на Востоке. Впрочем, при проигрыше или успехе на восточном участке фронта, дальше россияне могут действительно сосредоточиться на южном.