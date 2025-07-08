У планах росіян можуть бути масовані штурми на Запорізькому напрямку впродовж усього літа. Яких цілей намагаються досягнути окупанти на цій ділянці фронту, 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Росіяни проводять наступальні дії на Запоріжжі

У 65 окремій механізованій бригаді "Великий Луг" повідомили, що вперше за три роки російські військові почали штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Окупанти використовують малі штурмові групи, також зросла кількість застосувань дронів, зокрема і розвідувальних.

Діяти активніше ворог почав не лише на південній, але й на північній ділянці фронту.

Не зовсім правильно буде сказати, що ворог рвонув у наступ на всіх напрямках фронту. Основні сили концентруються на напрямку головного удару. На Запорізькому фронті не дуже зрозуміла мета окупантів. Я гадаю, що на тих ділянках, де наступають росіяни, цілі їм ставлять не військові, а військово-політичні,

– зауважив Пало Лакійчук.

Контрнаступальна операція українських військових у 2023 році була доволі складною, та попри все, на Запорізькому напрямку тоді вдалося відбити деякі ділянки й відтіснити ворога. Для росіян це стало неприємним ударом, що болить і досі.

"Російські генерали за будь-яку ціну намагаються відтіснити наші Сили оборони насамперед з тих ділянок, які звільнили у 2023 році. На Кам'янському та Оріхівському напрямку росіяни прагнуть вийти на ті рубежі, на яких вони стояли до нашого контрнаступу", – пояснив Лакійчук.

Яка ситуація на Запоріжжі: перегляньте на карті

Є також припущення, що окупанти намагатимуться рухатися і далі до траси Запоріжжя – Донецьк. Однак для проведення оперативної операції на Півдні у росіян просто не вистачає сил. Здебільшого усі резерви ворога концентруються саме на Сході. Втім за програшу чи успіху на східній ділянці фронту, далі росіяни можуть справді зосередитися на південному.