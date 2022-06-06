Россия после потери "Москвы" перебросила на Змеиные средства ПВО и блокирует торговлю морем, – Британия

Россия продолжает удерживать остров Змеиный. На нем она разместила силы ПВО, из-за чего сохраняется угроза наступления на Одессу.

Остров Змеиный был критически важен для России в первый же день полномасштабного нападения на Украину. Не удивительно, что для атаки на этот клочок суши в Черном море она отправила несколько кораблей, среди которых был и ракетный крейсер "Москва". В это время этот корабль был послан "в определенном направлении", а вскоре и затоплен.

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Несмотря на это, россияне захватили остров Змеиный. И над ним несут постоянную угрозу для Украины. Хотя и терпят там многочисленные потери.

Потеря крейсера "Москва" вынудила российское военное руководство несколько пересмотреть ситуацию с островом Змеиный. Дело в том, что Москва была флагманом черноморского флота России, который осуществлял противовоздушную оборону остальных кораблей. Для этого на корабле были установлены соответствующие радары и системы ПВО. Потеря крейсера "Москва" поставила под удар остальных российских кораблей в Черном море. Они уже не могли так свободно чувствовать себя, ведь им тоже угрожал ракетный удар. Что и не раз происходило.

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Именно поэтому россияне решили разместить на острове Змеиные силы противовоздушной обороны. По данным британской разведки, туда были опрокинуты тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" и российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Конкретно они обязаны осуществлять обеспечение противовоздушной обороны русских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова Змеиный.

При этом активность россиян у острова Змеиный имеет не только военную цель. Ведь наличие там военных кораблей и немалое количество мин у побережья Черного моря сделали невозможным работу украинских портов. Следовательно и морскую торговлю нашего государства, в том числе и доставку продовольствия.

"Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорту украинского зерна", – отметили в британской разведке.

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