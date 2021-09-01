Также могут доставить российскую зенитно-ракетную систему С-400. Об этом заявил Александр Лукашенко.

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Россия поставит Беларуси вооружение и технику

Во время встречи с журналистами 1 сентября самопровозглашенный президент Беларуси рассказал о планируемых поставках из России. Соответствующее распоряжение он подписал еще 30 августа.

По словам Лукашенко, техника и вооружение поступит в страну уже скоро. Однако он отказался называть сумму, которую Беларусь потратили на новое поступление.

В ближайшее время из России поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что именно) десятки самолетов, вертолетов, наиболее важное вооружение ПВО. Может быть даже С-400. Нам они очень нужны, я говорил об этом,

– сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что страна получит самое современное оборудование. К тому же предположил возможные дополнительные поставки, которые нужны для военных учений "Запад-2021".

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