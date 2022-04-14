Эта возможность появилась благодаря поправке к санкциям ЕС, принятой на прошлой неделе. Согласно этому, некоторые европейские авиастроительные компании смогут продавать компаниям в России те самолеты, которые сейчас используют без разрешения.

Стоит отметить Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул.

Россия имеет возможность выкупить европейские самолеты

Новая поправка позволит правительствам государств-членов ЕС выдавать разрешения своим предприятиям на получение выплат от российских компаний по так называемым финансовым лизинговым договорам, которые были подписаны до 26 февраля . Право собственности на самолет может изменяться после выплаты средств.

Что такое финансовый лизинг Это договор, в котором лизингополучатель по своему заказу получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок не менее срока, за который амортизируется 75% стоимости объекта лизинга, определенной в день заключения договора.

В настоящий момент непонятно, сколько именно из примерно 500, принадлежащих иностранным компаниям и сейчас застрявшим в России, попадают в сферу новой поправки и какие компании смогут подавать соответствующие заявки. Большинство самолетов функционируют в операционной аренде – структура, согласно которой авиакомпания арендует самолеты на определенный период и возвращают их владельцу после завершения действия настоящего договора.

Согласно новой поправке, российская сторона не может получать никаких экономических ресурсов , кроме передачи права собственности на самолет после возмещения всех расходов компании из ЕС. Передача права собственности – это последствия полного погашения расходов по условиям контракта , подписанным до введения санкций. Об этом сообщила в электронном письме пресс-секретарь Европейской комиссии. Поправка не разрешает предоставлять средства российским компаниям.