Ця можливість з'явилася завдяки поправці до санкцій ЄС ухваленій минулого тижня. Згідно з цим, деякі європейські авіабудівні компанії зможуть продавати компаніям у Росії ті літаки, які зараз вони використовують без дозволу.
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Що таке фінансовий лізингЦе договір, у якому лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.
На разі не зрозуміло, скільки саме з приблизно 500, які належать іноземним компаніям та зараз застрягли у Росії, потрапляють у сферу нової поправи та які компанії зможуть подавати відповідні заявки. Більшість з літаків функціонують в операційній оренді – структура згідно з якою авіакомпанія орендує літаки на певний період і повертають їх власнику після завершення дії цього договору.
Згідно з новою поправкою, російська сторона не може отримувати ніяких економічних ресурсів крім передання права власності на літак після відшкодування усіх витрат компанії з ЄС. Передача права власності – це наслідки повного погашення витрат за умовами контракту, підписаним до введення санкцій. Про це повідомила в електронному листі речниця Європейської комісії. Поправка не дозволяє надавати кошти російським компаніям.
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