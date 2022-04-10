Россия потеряла около роты тактической группы и много техники при попытке взять Александровку

Оккупанты настойчиво пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка. Однако штурм на Южнобугском направлении снова не дал противнику желаемого результата.

Как заявили в Генштабе ВСУ, во время очередного наступления враг потерял почти роту тактической группы личного состава.

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Неутешительная ситуация – и с техникой оккупантов. Наши бойцы дали достойный отпор врагу.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Отметим, что взять под контроль Александровку оккупанты пытаются уже неделю. Пока информации об их успехе нет, за населенный пункт ведутся бои.

Победы наших бойцов за минувшие сутки

На территории Донецкой и Луганской областей наши воины отразили 8 атак врага, уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразила 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты.

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