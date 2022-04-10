Россия потеряла около роты тактической группы и много техники при попытке взять Александровку
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Оккупанты настойчиво пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка. Однако штурм на Южнобугском направлении снова не дал противнику желаемого результата.
Как заявили в Генштабе ВСУ, во время очередного наступления враг потерял почти роту тактической группы личного состава.
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Неутешительная ситуация – и с техникой оккупантов. Наши бойцы дали достойный отпор врагу.
На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Отметим, что взять под контроль Александровку оккупанты пытаются уже неделю. Пока информации об их успехе нет, за населенный пункт ведутся бои.
Победы наших бойцов за минувшие сутки
- На территории Донецкой и Луганской областей наши воины отразили 8 атак врага, уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.
- Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразила 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты.
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