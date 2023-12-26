Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он убежден, что потеря очередного десантного корабля очень огорчит Владимира Путина накануне праздников.
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Что известно об уничтожении "Новочеркасска"
Россияне используют свои большие десантные корабли для усиления логистики в Черном море. В частности, эти плавсредства помогали агрессору компенсировать ограничения Керченского моста в транспортировке грузов по железной дороге.
Это может быть техника, боеприпасы и, в том числе, дроны-камикадзе "Шахед". Их перевозили с материковой части России на временно оккупированный полуостров Крым, с которого агрессор уже запускал их на территорию Украины.
Вполне возможно, что на ПДК "Новочеркасск" (в момент поражения – 24 Канал) находился взрывоопасный груз. Исходя из видео (взрыва – 24 Канала), а также из фото последствий можно сделать (такой – 24 Канал) вывод,
– отметил военный обозреватель.
Из открытых источников невозможно определить, находились ли на борту "Новочеркасска" дроны-камикадзе, или это были обычные боеприпасы. Впрочем, мощность взрыва свидетельствует о том, что на борту должно было быть большое количество взрывчатки, благодаря которой корабль столь мощно сдетонировал.
Как уничтожение "Новочеркасска" воспримут в России
Оккупанты не смогут компенсировать уничтожение большого десантного корабля благодаря своему ВПК. Именно поэтому потерю "Новочеркасской" в Феодосии можно отнести к "необратимым".
"Если Путину действительно будут докладывать об уничтожении ИДК "Новочеркасск", то нужно при этом добавить, что они не могут строить ничего подобного", – предположил Коваленко.
Это совсем не то же, что россияне назвали словом "повреждение" при первом подтверждении поражения. Поэтому российскому диктатору, вероятно, в канун Нового года придется почувствовать, что его вооруженные силы понесут заметные потери, которые еще больше ставят под вопрос могущество России.
Что говорят об уничтожении российского ВДК
- Министр обороны Великобритании отметил, что уничтожение столь большой цели является свидетельством того, что российско-украинская война никак не зашла в "тупик". Также Грант Шаппс подчеркнул, что за последние четыре месяца войны Россия потеряла 20% своего черноморского флота.
- Также Президент Украины поблагодарил Воздушным силам за "эффективное пополнение российского подводного флота еще одной посудиной", пообещав, что оккупанты не будут иметь ни одного спокойного места на Украинской земле.
- Комментируя уничтожение "Новочеркасска", Юрий Игнат выразил надежду, что таких поражений в будущем станет больше. Также спикер Воздушных сил отметил, что к операции причастна не только авиация, но и другие спецподразделения Сил обороны.