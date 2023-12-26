Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він переконаний, що втрата чергового десантного корабля дуже сприкрить Владіміра Путіна напередодні свят.

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Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Росіяни використовують свої великі десантні кораблі для посилення логістики в Чорному морі. Зокрема, ці плавзасоби допомагали агресору компенсовувати обмеження Керченського мосту у транспортуванні вантажів залізницею.

Це може бути техніка, боєприпаси й, в тому числі дрони-камікадзе "Шахед". Їх перевозили з материкової частини Росії на тимчасово окупований півострів Крим, з якого агресор вже запускав їх на територію України.

Цілком можливо, що на ВДК "Новочеркаськ" (в момент ураження – 24 Канал) перебував вибухонебезпечний вантаж. З відео (вибуху – 24 Каналу), а також із фото наслідків можна зробити (такий – 24 Канал) висновок,

– зазначив військовий оглядач.

Із відкритих джерел неможливо визначити, чи на борту "Новочеркаська" перебували дрони-камікадзе, чи це звичайні боєприпаси. Втім, потужність вибуху свідчить про те, що на борту мала бути велика кількість вибухівки, завдяки якій корабель настільки потужно здетонував.

Як знищення "Новочеркаська" сприймуть у Росії

Окупанти не зможуть компенсувати знищення великого десантного корабля завдяки своєму ВПК. Саме тому втрату "Новочеркаська" у Феодосії можна зарахувати до "незворотніх".

"Якщо Путіну дійсно доповідатимуть про знищення ВДК "Новочеркаськ", то (російським військовим – 24 Канал) потрібно при цьому додати: ми не можемо будувати нічого подібного", – припустив Коваленко.

Це зовсім не те саме, що росіяни назвали словом "пошкодження" під час першого підтвердження ураження. Тому російському диктатору, ймовірно, напередодні Нового року доведеться відчути, що його збройні сили зазнають помітних втрат, які ще більше підважують могутність Росії.

Що говорять про знищення російського ВДК