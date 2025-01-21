Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании. В то же время будущее всех российских баз в Сирии остается все еще неопределенным.

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Россия потеряла доступ к базе в Тартусе

В сводке отмечается, что после падения режима Асада, бывшего сирийского союзника Москвы, постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море потеряло доступ к военно-морской базе в Тартусе для обслуживания и логистической поддержки. Пока нет альтернативной базы, которая могла бы полноценно заменить Тартус.

Будущее российских баз в Сирии остается неясным, пока в стране существует политическая неопределенность. Однако Россия почти наверняка стремится сохранить присутствие в Средиземноморье,

– говорится в сообщении.

По данным британской разведки, для российского правительства приоритетными задачами будут обеспечение логистической поддержки своих военных и частных военных подрядчиков в Африке, а также минимизация репутационного ущерба, нанесенного падением режима Асада.

В то же время остается непонятным, планирует ли Россия передислоцировать свои силы или оборудование в потенциальные альтернативные локации в Северной Африке.

"Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своей главной заботой", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Кроме того, в ведомстве считают, что именно война в Украине лишила Россию способности поддерживать режим Асада у власти.