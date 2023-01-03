За эти десять месяцев полномасштабной войны все мировое сообщество убедилось в том, что русским солдатам просто не хватает мозгов и они никогда не сравнятся с воинами ВСУ, а тем более – победят в войне. Можно только догадываться, какое "глубокое разочарование" в своих военных испытывает Путин, ведь десятилетиями он вливал в них миллионы долларов.

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"Модернизированный" российский солдат – это обман

Журналисты издания CNN констатируют, что "модернизация" российской армии оказалась в значительной степени обманом. Собственно, война в Украине обнаружила, что вражеские цепи поставки оружия не функционируют всего в нескольких десятках километров от линии фронта на территориях России. В то же время российский диктатор делал все, чтобы изолироваться от собственного народа и не видеть, что происходит в его войске.

Можно было бы предположить, что Путину удастся сейчас, в режиме "реального времени", начать реформировать свою армию. Однако вряд ли это будет иметь значительные успехи, ведь нельзя в столь короткие сроки – к тому же во время войны – исправить те ошибки, которые игнорировал Кремль на протяжении десятилетий.

Обратите внимание! В ноябре американские эксперты писали, что прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно 82 миллиарда долларов. Очевидно, с каждым месяцем эта цифра растет.

В бюджете России на 2023 год предусмотрены баснословные расходы на армию

По данным британских экспертов, диктатор Путин выделил на оборону страны в 2023 году более 30% всего бюджета России. Специалисты убеждены, что экономическое давление от идущих на войну налогов ощутит каждый россиянин.

Собственно, в официальном документе бюджета говорится, что в этом году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей – это почти 143 миллиарда долларов.