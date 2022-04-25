Россия поздравила нас с Пасхой ракетными ударами, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 25 апреля традиционно обратился к украинцам. Он подчеркнул, что мы продолжаем делать все для изгнания оккупантов и восстановления мира для людей.

Президент наголосив, що Росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетними ударами по Кременчуку.

Читайте также Пусть жизнь выиграет битву у смерти, – Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Зачем был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине,

– добавил Зеленский.

Христиане ли эти люди

Поэтому Зеленский спросил, действительно ли христиане эти люди. Те,которые убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, которые снимали в оккупированных районах пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов.

Глава государства убежден, что все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство.

Новость дополняется…