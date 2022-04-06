Россияне забили тревогу, когда в гугле перестало выдавать сайт их Минобороны. Даже дошло до угроз со стороны Роскомнадзора в сторону компании Google с требованием "немедленно снять ограничения".

Стоящее Twitter больше не будет распространять или рекомендовать аккаунты российских правительства

При этом речь шла не только о сайте минобороны, но и остальных официальных сайтах российских органов власти, среди которых сайт МВД. Для примера, когда в гугле вводилось "минобороны России официальный сайт", то в поисковике выдавались ссылки на сайты российского правительства, статья в Википедии или аккаунты в соцсетях.

В Google такому требованию удивились. И заявили, что они в этой ситуации ни при чем.

"Со стороны Google Поиска не предпринимались никакие действия в отношении данного сайта. Похоже, что вебсайт блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить его. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска", – объяснили это в компании на запрос российских СМИ.

Стоит напомнить, что до этого на картах от Apple российское минобороны назвали "министерством фашизма".