Росіяни забили на сполох, коли в гуглі перестало видавати сайт їх міноборони. Навіть дійшло до погроз зі сторони Роскомнадзору в бік компанії Google з вимогою "негайно зняти обмеження".

Варте уваги Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російських урядів

При цьому йшлося не лише про сайт міноборони, але й решти офіційних сайтів російських органів влади, серед яких сайті МВС. Для прикладу, коли в гуглі вводилося "минобороны России официальный сайт", то в пошуковику видавалися посилання на сайті російського уряду, стаття у Вікіпедії чи акаунти в соцмережах.

В Google такій вимозі здивувалися. І завили, що вони в цій ситуації ні до чого.

"З боку Google Пошуку не вживалися жодні дії щодо даного сайту. Схоже, що вебсторінка блокує наші системи та не дозволяє їм виявити її. Тому при певних пошукових запитах сайт не відображається у результатах пошуку", – пояснили це в компанії на запит російських ЗМІ.

Варто нагадати, що до цього на картах від Apple російське міноборони назвали "міністерством фашизму".