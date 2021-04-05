В российской организации заявили, что попали под украинские санкции из-за Тараса Шевченко
Санкции против 11 российских компаний страна-оккупант назвала местью за Тараса Шевченко. Все якобы началось после 207 Дня рождения Кобзаря.
Источник:РБК
Санкции со стороны Киева в России назвали "ожидаемыми". Там еще раз повторили, что Шевченко – вроде бы украинский поэт и об этом свидетельствуют какие-то факты. Однако ни одного аргумента российская сторона в контексте этой ситуации так и не привела.
Заметьте В СНБО готовы рассмотреть закрытие офиса "Россотрудничества" в Киеве
Что сделала Россия
- В марте Россия предприняла очередную попытку присвоить себе Шевченко.
- Российский центр науки и культуры в Киеве умудрился организовать мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".
- На инцидент оперативно отреагировали в МИД Украины.
- Там отметили, что "национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России – не может вызвать никаких сомнений".
Поделиться новостью