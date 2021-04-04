Президент Владимир Зеленский 4 апреля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 11 российских компаний. Под ограничения также попали 68 предприятий, причастных к контрабанде в Украину.

Специальные экономические и другие санкции будут действовать в течение следующих 3 лет. Об этом говорится в приложении к указу главы государства, обнародованном на сайте ОП.

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Санкции против компаний из России

К санкционному списку внесли 11 российских компаний, а именно:

Российское федеральное агентство "Россотрудничество";

авиакомпанию "Волга – Днепр";

агрегатный завод "Спецагрегаты" (Севастополь);

техническую базу "Звездочка" (Мурманская область);

машиностроительный завод "Спецагрегаты" (Челябинская область);

ООО "Завод Молот-Механика" (Севастополь);

ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

судостроительное предприятие "Дальзавод" (Приморский край);

производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Согласно указу, санкции применяются в виде:

блокирования активов;

ограничения торговых операций;

полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы страны;

приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений;

запрета на участие в приватизации;

запрета аренды государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Кроме того, Украина ввела ограничения для 68 предприятий, которые связывают с людьми, входящими в ТОП-10 украинской контрабанды, против которых также ввели санкции.

ТОП-10 украинских контрабандистов

В перечень ТОП-10 украинских контрабандистов попали:

Иван Бокало (зарегистрирован – во Львове)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

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