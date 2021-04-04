Санкции против ряда российских компаний: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Владимир Зеленский 4 апреля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 11 российских компаний. Под ограничения также попали 68 предприятий, причастных к контрабанде в Украину.
Источник:Офис Президента
Специальные экономические и другие санкции будут действовать в течение следующих 3 лет. Об этом говорится в приложении к указу главы государства, обнародованном на сайте ОП.
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Санкции против компаний из России
К санкционному списку внесли 11 российских компаний, а именно:
- Российское федеральное агентство "Россотрудничество";
- авиакомпанию "Волга – Днепр";
- агрегатный завод "Спецагрегаты" (Севастополь);
- техническую базу "Звездочка" (Мурманская область);
- машиностроительный завод "Спецагрегаты" (Челябинская область);
- ООО "Завод Молот-Механика" (Севастополь);
- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
- судостроительное предприятие "Дальзавод" (Приморский край);
- производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
- ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);
- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).
Согласно указу, санкции применяются в виде:
- блокирования активов;
- ограничения торговых операций;
- полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращения вывода капиталов за пределы страны;
- приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений;
- запрета на участие в приватизации;
- запрета аренды государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Кроме того, Украина ввела ограничения для 68 предприятий, которые связывают с людьми, входящими в ТОП-10 украинской контрабанды, против которых также ввели санкции.
ТОП-10 украинских контрабандистов
В перечень ТОП-10 украинских контрабандистов попали:
- Иван Бокало (зарегистрирован – во Львове)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
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