Санкції проти низки російських компаній: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Президент Володимир Зеленський 4 квітня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 11 російських компаній. Під обмеження також потрапили 68 підприємств, які причетні до контрабанди в Україні.
Джерело:Офіс Президента
Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж наступних 3 років. Про це йдеться у додатку до указу глави держави, оприлюдненому на сайті ОП.
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Санкції проти компаній з Росії
До санкційного списку внесли 11 російських компаній, а саме:
- Російське федеральне агентство "Росспівробітництво";
- авіакомпанію "Волга – Дніпро";
- агрегатний завод "Спецагрегати" (Севастополь);
- технічна базу "Зірочка" (Мурманська область);
- машинобудівний завод "спецагрегати" (Челябінська область);
- ТОВ "Завод Молот-Механіка" (Севастополь);
- ТОВ "Севмормаш-2М" (Севастополь);
- суднобудівне підприємство "Дальзавод" (Приморський край);
- виробника гідравлічних і пневматичних силових установок "Севастопольський агрегатний завод";
- ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область);
- ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).
Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді:
- блокування активів;
- обмеження торгових операцій;
- повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
- запобігання виведенню капіталів за межі країни;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборони на участь у приватизації;
- заборони оренди державного майна резидентами іноземної держави й особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах.
Окрім цього, Україна ввела обмеження для 68 підприємств, які пов'язують з людьми, що входять до ТОП-10 української контрабанди, проти яких також ввели санкції.
ТОП-10 українських контрабандистів
До переліку ТОП-10 українських контрабандистів потрапили:
- Іван Бокало (зареєстрований – у Львові)
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)
- Олександр Єрімічук (Чернівці)
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
- Вадим Альперін (Одеса)
- Олександр Чудаков (Одеса)
- Віктор Шерман (Одеса)
- Олександр Кравченко (Одеса)
- Володимир Дідух (Львів)
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