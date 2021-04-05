Санкції проти 11 російських компаній країна-окупант назвала помстою через Тараса Шевченка. Усе нібито розпочалося після 207 Дня народження Кобзаря.

Санкції з боку Києва у Росії назвали "очікуваними". Там ще раз повторили, що Шевченко – начебто український поет і про це свідчать якісь факти. Однак жодного аргументу російська сторона у контексті цієї ситуації так і не навела.

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Що зробила Росія

У березні Росія здійснила чергову спробу привласнити собі Шевченка.

Російський центр науки і культури в Києві примудрився організувати захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

На інцидент оперативно відреагували у МЗС України.

Там наголосили, що "національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 4 березня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 11 російських компаній. Тривалість санкцій – 3 роки.