Такое заявление о Нобелевских лауреатах мира в сети сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

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России уже Нобелевская премия мира не по нраву

Очевидно, что Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть процедура отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека,

– написал Володин.

Он добавил, что недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатами. А те, кто действительно заслуживает этой награды, – не имеют ее. Существующую ситуацию спикер Госдумы объяснил "отсутствием четких критериев, особенно, когда речь идет о решениях, которые носят политический характер".

Володин даже назвал некоторых лауреатов, которым, по его мнению, премию вручили несправедливо: президент СССР Михаил Горбачев, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, 44-й президент США Барак Обама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Очевидно, Россию раздражает то, что угодных ей кандидатов не отмечают премией. Однако деятельность всех, кого может поддерживать Москва, противоречит названным ею же критериям.

Лауреат Нобелевской премии мира-2021 и реакция России