Таку заяву про Нобелівських лауреатів миру у мережі зробив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

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Росії вже Нобелівська премія миру не до вподоби

Очевидно, що Нобелівська премія миру дискредитована. Довіру до неї, можливо, зможе повернути процедура відкликання премії в разі виявлених фактів злочинів, порушень проти прав і свобод людини,

– написав Володін.

Він додав, що неприпустимо, коли люди, причетні до жахливих злочинів, досі є її лауреатами. А ті, хто дійсно заслуговує на цю нагороду, – не мають її. Наявну ситуацію речник Держдуми пояснив "відсутністю чітких критеріїв, особливо, коли мовиться про рішення, які мають політичний характер".

Володін навіть назвав деяких лауреатів, яким, на його думку, премію вручили несправедливо: президент СРСР Михайло Горбачов, державний радник М'янми Аун Сан Су Чжі, 44-ий президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Вочевидь, Росію дратує те, що угодних їй кандидатів не відзначають премією. Однак діяльність всіх, кого може підтримувати Москва, суперечить названим нею ж критеріям.

Лауреат Нобелівської премії миру-2021 та реакція Росії