Россия предложила мусорные пакеты, когда мы просили забрать тела своих военных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна хочет отдать труппы их войскам. Однако страна-агрессор этого, очевидно, не желает делать. Вместо этого Россия предложила Украине мусорные пакеты.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет, чтобы Россия забрала свои трупы из нашей страны. Об этом глава государства заявил в интервью российским СМИ.

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Мы ненавидим русских солдат

Президент Украины подчеркнул, что мы, как страна, в которой идет война, ненавидим российских солдат. Однако тела погибших должны уехать домой. Россия же всячески пытается избежать этого.

Мы хотим их передать, хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы ведь это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-нибудь. Потом какие-то мешки нам предлагали,

– заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что отношение России к своим солдатам пугает, ведь как тогда она относится к другим. Зеленский отметил, что украинцы для России точно не "свои".

Зеленский подчеркнул, что известно, за что умирают украинские воины, а вот за что оккупанты – нет. Президент также отметил, что кремль отправил воевать в Украину фактически детей – солдат 2003 – 2004 года рождения.

Интервью Владимира Зеленского российским СМИ: смотрите видео