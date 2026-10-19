Свою позицию глава украинской дипломатии изложил в социальной сети Х.

Почему Путину не место за одним столом с Трампом и Си

По словам Сибиги, приглашение главы Кремля на подобный саммит придаст ему вес, которого он абсолютно не заслуживает. Министр подчеркнул, что российский диктатор является военным преступником, а сама Россия – это глобальная проблема, а не мировая держава.

Дипломат привел конкретные цифры, демонстрирующие реальное положение дел в стране-агрессоре. Экономика России как минимум в 13 раз меньше американской и в 8 раз уступает китайской, при этом она продолжает стремительно сокращаться вместе с уровнем жизни населения. Кроме того, под давлением жестких санкций российские технологии, промышленность и бизнес находятся в состоянии глубокой стагнации.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России не поможет быстрее завершить войну,

– отметил Андрей Сибига.

Зато переговоры без участия Киева дадут противоположный результат. За время провальной войны Россия уже потеряла 1,6 миллиона оккупантов убитыми и ранеными, однако не может ее выиграть и не хочет завершать.

Заслужить место за столом переговоров глава Кремля мог бы лишь серьезным шагом к миру, например, согласившись на прекращение огня.

Вместо этого мы видим обратное: усиление террора против мирных жителей. Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места ни за одним столом,

– подчеркнул министр.

Напомним, что издание The Wall Street Journal сообщило, что Владимир Путин предложил провести встречу в следующем месяце с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Целью таких переговоров является обсуждение ситуации в Украине, чтобы добиться завершения войны в пользу Москвы.

В США подтвердили, что обсуждалась возможность такой встречи. В то же время украинская сторона неоднократно подчеркивала, что прорыв в мирных переговорах возможен только при условии прямой встречи Владимира Зеленского с российским лидером.