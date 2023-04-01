Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он предложил свой выход из сложившейся ситуации.
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"Если бы у Путина были яйца, он бы лично поехал на одно из заседаний Совбеза, но это было бы максимальным унижением Запада", – прокомментировал Пионтковский.
"Месяц дурака"
Оппозиционер отметил, что мир 1 апреля отмечает День дурака, но этот месяц "станет целым месяцем дурака". Он назвал эту ситуацию абсурдной, ведь фашистское государство, совершившее немыслимые военные преступления, председательствует в высшем международном органе, отвечающем за безопасность в мире.
Пионтковский считает, что никаких дополнительных дивидендов Россия для себя из этого не получит, однако это станет "пощечиной всему человечеству, а прежде всего Украине, ставшей жертвой российских преступлений".
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Какой должна быть реакция мира
Публицист предложил свой выход – бойкот.
Вполне можно отказаться присутствовать там или по меньшей мере снизить ранг представительства ко вторым – третьим секретарям. Но надо как-то отреагировать на эту абсурдную ситуацию – военный преступник председательствует в Совбезе,
– резюмировал Пионтковский.
Организацию безопасности на месяц возглавили террористы
- По уставу Совбеза ООН ежемесячно одна из входящих туда стран получает право председательствовать в течение месяца. В апреле 2023 года Совбез возглавила страна-агрессорка Россия.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал и сказал, что этот институт переживает ныне "банкротство". Он отметил важность реформирования ООН.
- Возмущенные украинцы в Брюсселе вышли на митинг в офис ПРООН с требованиями исключить Россию из Организации Объединенных Наций.
- В издании Time среди рисков, которые может повлечь за собой эта ситуация, назвали возможность России сеять дезинформацию и раздор между членами ООН и замылять им глаза, чтобы отвести внимание от своих преступных действий.