Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он предложил свой выход из сложившейся ситуации.

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"Если бы у Путина были яйца, он бы лично поехал на одно из заседаний Совбеза, но это было бы максимальным унижением Запада", – прокомментировал Пионтковский.

"Месяц дурака"

Оппозиционер отметил, что мир 1 апреля отмечает День дурака, но этот месяц "станет целым месяцем дурака". Он назвал эту ситуацию абсурдной, ведь фашистское государство, совершившее немыслимые военные преступления, председательствует в высшем международном органе, отвечающем за безопасность в мире.

Пионтковский считает, что никаких дополнительных дивидендов Россия для себя из этого не получит, однако это станет "пощечиной всему человечеству, а прежде всего Украине, ставшей жертвой российских преступлений".

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Какой должна быть реакция мира

Публицист предложил свой выход – бойкот.

Вполне можно отказаться присутствовать там или по меньшей мере снизить ранг представительства ко вторым – третьим секретарям. Но надо как-то отреагировать на эту абсурдную ситуацию – военный преступник председательствует в Совбезе,

– резюмировал Пионтковский.

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