Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик із США Андрій Піонтковський. Він запропонував свій вихід з цієї ситуації.
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"Якби у Путіна були яйця, він би особисто поїхав на одне з засідань Радбезу, але це було б максимальним приниженням Заходу", – прокоментував Піонтковський.
"Місяць дурня"
Опозиціонер зауважив, що світ 1 квітня відзначає День дурня, але цей місяць "стане цілим місяцем дурня". Він назвав цю ситуацію абсурдною, адже фашистська держава, яка здійснила немислимі воєнні злочини головує у вищому міжнародному органі, який відповідає за безпеку у світі.
Піонтковський вважає, що ніяких додаткових дивідендів Росія для себе з цього не отримає, однак це стане "ляпасом усьому людству, а перш за все Україні, що стала жертвою російських злочинів".
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Яка має бути реакція світу
Публіцист запропонував свій вихід – бойкот.
Цілком можна відмовитися бути присутніми там або щонайменше знизити ранг представництва до других – третіх секретарів. Але треба якось відреагувати на цю абсурдну ситуацію – воєнний злочинець головує в Радбезі,
– резюмував Піонтковський.
Безпекову організацію на місяць очолили терористи
- За статутом Радбезу ООН щомісяця одна з країн, що туди входять отримує право головувати протягом місяця. У квітні 2023 року Радбез очолила країна-агресорка Росія.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував і сказав, що ця інституція переживає нині "банкрутство". Він наголосив на важливості реформування ООН.
- Обурені українці в Брюсселі вийшли на мітинг до офісу ПРООН з вимогами виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй.
- У виданні Time серед ризиків, які може спричинити ця ситуація, назвали можливість Росії сіяти дезінформацію та розбрат між членами ООН і замилювати їм очі, щоб відвести увагу від своїх злочинних дій.