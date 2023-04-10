В понедельник, 10 апреля, Институт по изучению войны опубликовал отчет, в котором, среди прочего, говорится, что российские власти систематически подавляют религиозную свободу в России. По мнению экспертов, это даже элемент государственной политики Путина.
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Репрессивное законодательство
Еще в 2016 году во враждебном государстве вступил в силу "закон Яровой". Согласно ему, все религиозные организации и церкви должны быть зарегистрированы. Как отмечают специалисты, эта инициатива запрещает проповедование, молитвы, распространение религиозных материалов и другую деятельность, если она противоречит "официальной, единоправильной повестке".
Российское правительство отказывается регистрировать нежелательные религиозные организации. С 2016 года российские власти использовали широкие положения Закона Яровой, чтобы преследовать действующих в России американских баптистов и миссионеров пятидесятников запретить большую часть миссионерской деятельности мормонов и сжечь распространенные за рубежом Библии, которые должным образом не зарегистрированы в государстве.
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что Кремль преследует, в частности, такие религиозные меньшинства в своей стране:
- членов Международного общества сознания Кришны;
- членов Фалуньгун;
- адвентистов седьмого дня;
- Свидетелей Иеговы;
- римо-католиков;
- пресвитериан;
- методистов;
- старообрядцев (поморских староправославных);
- лютеран;
- членов Украинской реформатской православной церкви и филиала Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).
Скажем, в 2022 году были заключены по меньшей мере 48 Свидетелей Иеговы, которые жили и осуществляли свою деятельность в России. А в 2019 году вражеская полиция арестовала и депортировала двух американских миссионеров-мормонов. И это еще далеко не все случаи.
Экспорт политики террора
Как отмечают аналитики, Кремль пытается ввести свою государственную политику религиозного преследования на территории временно оккупированной Украины. В частности, посредством "закона Яровой" и так называемых "антиэкстремистских законов".
В 2021 году Генеральная прокуратура России сочла "нежелательными" четыре группы евангельских христиан из Латвии и Украины, фактически запретив организации в России. Российские власти в оккупированном Мелитополе в августе 2022 года провели обыск в доме украинского евангельского пастора и обвинили пастора в связи с теми же нежелательными организациями, которые российские власти запретили в России в 2021 году,
– отметили в ISW.
Кроме того, там констатировали, что МВД вражеского государства на Херсонщине ликвидировало подпольное общество Свидетелей Иеговы в Новософиевке в январе 2023 года из-за якобы 4 000 единиц "запретной литературы".
Украина борется с московскими попами
После этого неудивительно, что украинцы так активно борются против УПЦ Московского патриархата, ведь в этой церкви, очевидно, служат не "монахи", а агенты ФСБ в рясах, которые намерены экспортировать политику террора религиозных организаций России в наше государство.
Собственно, о том, как граждане нашего государства на протяжении 8 апреля противостояли вражеским попам, читайте в материале 24 Канала по ссылке.