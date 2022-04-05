Россия превращает право вето в Совбезе ООН на право смерти, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН. Она должна иметь возможность превентивно реагировать на вызовы безопасности.

Украинский лидер подчеркнул, что это действие ООН должно принуждать агрессоров к миру и наказывать, если его принципы нарушают. Зеленский заявил, что все участники международных отношений должны быть равными без всяких привилегий. Независимо от экономической ситуации или индивидуальных амбиций.

Заметьте Зеленский предложил созвать глобальную конференцию ООН в Киеве

Зеленский заметил, что руководство России чувствует себя колонизаторами. Им нужны украинцы и украинское богатство. Россия уже депортировала на свою территорию десятки тысяч украинских граждан. Украли уже тысячи детей.

Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные показывают мародерство самого высокого масштаба. Они воруют все: от продовольствия до серьг, которые вырывают с кровью.

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете безопасности ООН на право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявил, если это продолжится, каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность. Тогда ООН можно просто закрыть.

Зеленский призвал действовать уже сейчас. Следует немедленно возвращать силу устава ООН. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру.

Украинский лидер призвал, что пора трансформировать систему. Сила мира, справедливости и безопасности должна преобладать. Украина готова предоставить площадку для одного из офисов обновленной системы безопасности. Офис U24 в Киеве может специализироваться на мероприятиях по поддержанию мира.

Важно – Интервью Зеленского для украинских медиа: смотрите видео