Россия пригрозила Германии "горячей войной" из-за поставок оружия Украине

Россия пригрозила Германии "горячей войной". Все из-за помощи, которую Германия оказывает нашей стране на фоне коварного вторжения России.

Как передают российские СМИ, такое циничное заявление сделали в МИД России, пишет 24 канал.

Важно Бербок призвала Россию отказаться от угроз ядерным оружием

Россия угрожает Германии

В России заявили, что Германия своим решением о начале поставок Украине летальных вооружений призывает призраков уже не холодной, а "горячей" войны.

Поставка Германией вооружений в Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии,

– подчеркнули в МИД России.

Ранее немецкое правительство разрешило Нидерландам передать украинской армии 400 реактивных гранатометов Panzerfaust, поставленные ранее. Берлин также дал разрешение Эстонии на поставку в Украину старых бронированных гаубиц.

Германия также почти вдвое увеличила расходы на национальную оборону. Кроме того, государство закроет воздушное пространство для российских самолетов.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.