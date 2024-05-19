Авторы материала отметили, что, по предварительным данным, более 200 КАБов было использовано только за неделю для обстрела Волчанска на севере Украины. Сейчас нашему государству трудно им противостоять.

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Россия атакует Украину КАБами

Журналисты отметили, что массовое использование управляемых авиабомб Россией является относительно недавним событием, которое оказалось разрушительным для украинских сил за последние месяцы. Эти бомбы строятся путем добавления раскладных крыльев и спутниковой навигации к старым советским бомбам. Они дешевые, но разрушительные.

В недавнем отчете Центра анализа европейской политики говорится, что КАБы были решающими в захвате в феврале 2024 года украинского города Авдеевка в Донецкой области. А сейчас российские войска сейчас используют управляемые бомбы, чтобы атаковать город Харьков.

Начальник полиции в Волчанске Алексей Харьковский рассказал, что масштаб российских атак этим видом вооружения резко возрос.

В течение последних шести месяцев мы довольно часто подвергались ударам управляемыми бомбами, возможно, от пяти до десяти бомб в неделю... но в этом месяце мы имели таких ударов гораздо больше, чем когда-либо,

– сказал он.

Кроме того, Россия может накапливать КАБы в больших количествах, потому что их достаточно легко изготовить. По словам специалиста по воздушным силам и военным технологиям Королевского института объединенных вооруженных сил Джастигна Бронка, взрывная часть – это, по сути, обычная свободнопадающая чугунная бомба, сотни тысяч которых в России хранятся еще с советского периода.

"Они оснащены выдвижными крыльями, которые после того, как бомба будет сброшена, откинутся, чтобы она могла планировать на гораздо большие расстояния. Присоединенная к ним система спутникового наведения позволяет нацеливаться на неподвижную позицию с относительно высокой точностью", – подчеркнул профессор.

Бронк также отметил, что механизм бомб дает россиянам много функциональных возможностей многомиллионной ракеты, но с небольшими затратами.

Он говорит, что к советским бомбам, которых россияне имеют в большом количестве, добавляются комплекты скольжения, которые производятся массово и являются достаточно простыми с механической точки зрения, то есть стоимость одного оружия может составлять "где-то от 20 000 до 30 000 долларов США".

Разрушение от КАБов является существенным

Журналисты отметили, что разрушения, которое создают управляемые бомбы, являются чрезвычайно большими. Ведь для сравнения, российский 152-миллиметровый снаряд содержит около 6,5 килограммов взрывчатки, одновременно даже самая маленькая бомба, FAB-500, содержит – более 200 килограммов.

Профессор Бронк объясняет, что поскольку КАБы создают гораздо большую взрывную мощность, они, скорее всего, вызовут обрушение или смертельные случаи даже на достаточно хорошо укрепленных позициях. Мощный взрыв также сильно влияет на организм человека.

Эти бомбы усложняют оборонительную стратегию Украины, потому что россияне могут просто непрерывно бомбить фиксированные позиции, пока они не исчезнут,

– говорит он.

Украинский аналитик по безопасности Мария Золкина рассказала журналистам, что использование управляемых бомб вызывает беспокойство, и что бомбы создают "новую эру для военной ситуации" на земле.

"КАБы позволяют России уничтожать украинские оборонительные линии, не используя свою пехоту. Это оружие имеет совсем другой эффект, чем артиллерийский огонь или даже ракетные удары", – объяснила Золкина.

Джордж Баррос из американского Института изучения войны говорит, что хотя ситуация в Украине сложная, еще одно тревожное развитие событий может быть не за горами. Он отмечает, что есть доказательства того, что на заводе примерно в 400 километрах к востоку от Москвы устанавливают производственную линию, способную производить управляемые авиабомбы весом более трех тонн.

Какие есть средства противодействия управляемым авиабомбам

Профессор Бронк говорит, что перехват бомб в полете не является жизнеспособным решением из-за огромного количества,, которым располагают россияне. Поэтому единственным решением, за исключением наземного вторжения, является нацеливание на самолеты, которые их сбрасывают, в полете или на земле.

Журналисты также отметили, что зенитно-ракетный комплекс США Patriot может сбить истребители-бомбардировщики, но только если он расположен вблизи линии фронта. Профессор Бронк говорит, что это риск для ЗРК быть пораженным баллистическими ракетами россиян.

Так что, остается только использовать ракеты большой дальности или беспилотники для нацеливания на российские авиабазы. Однако это решение не лишено проблем.

Ведь США – крупнейший поставщик военной помощи Украине – запрещают Киеву использовать любые свои системы вооружений на международно признанной территории России. Хотя это не касается Крыма или оккупированной Украины, это означает, что аэродромы внутри России запрещены.