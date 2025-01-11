Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что мужчинам нужно немедленно выезжать с ВОТ. Это реально сделать только через один пункт пропуска.

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Принудительная мобилизация на ВОТ

По словам руководителя "Центра изучения оккупации", для украинских мужчин на оккупированных территориях действительно есть угроза, им следовало бы уехать еще раньше.

Было очевидно, что россияне будут проводить принудительную мобилизацию Первый призыв на ВОТ начался более года назад, но он был очень ограничен, россияне пытались таким образом "приучить людей к новым правилам". В 2024 году же были две призывные кампании россиян – весной и осенью.

Люди, которая отрицали, что это будет, теперь с этим столкнулись сами. Они стоят на воинском учете. К счастью, пока нет случаев, чтобы их отправляли на передовую, но это рано или поздно произойдет,

– отметил Андрющенко.

Весной этого года Россия планирует очередной такой призыв на временно оккупированных территориях. Единственный метод противодействия – выезд с ВОТ, пока россияне не перекрыли все границы. Такой пункт пропуска есть между Донецкой на Ростовской областями, после чего можно ехать в другие страны.

Бывают также случаи, когда россияне заставляют украинских мужчин подписывать контракты и сразу отправляют их на фронт. Такие действия оккупантов зафиксировали в Мариупольском, Бердянском и Розовском районах. Враг закрывает мужчин в возрасте 19 – 22 лет в военкоматах и угрожает.

Угрожают призывом и отправкой в Чечню. Если это не действует, угрожают близким. Уже примерно 20 мужчин из-за этого в трех районах подписали контракты,

– отметил он.

Кстати, россияне, кроме реальной принудительной мобилизации, уже начали готовить детей на ВОТ к войне. Так, враг зомбирует херсонскую молодежь через милитаристские организации, такие как "Юнармия".