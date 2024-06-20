Время играет не в пользу Путина: как Россия пытается пополнить свое войско

В России для проведения боевых действий привлекают 18-летних солдат. Такие случаи за последние годы были подтверждены, в частности фиксировалась гибель этих военнослужащих. Несколько дней назад в российских пабликах появилась информация, что на войне погиб курсант из Пермского края Георгий Надеин, которому в феврале 2024 года исполнилось 18 лет.

В сегодняшних условиях в России есть необходимость в пополнении и формировании резервов военнослужащих. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что Россия бросает в бой первую волну солдат, которые являются наименее подготовленными.

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С 1 апреля в России проходит призыв на срочную службу. Планируется набрать около 150 тысяч солдат, в их числе, скорее всего, будут довольно молодые ребята, как и погибший несколько дней назад Георгий Надеин.

Первую волну солдат Россия использует как "мясо"

Военный эксперт отметил, когда у российского командования возникает необходимость бросать в бой слабо подготовленных "вояк", они этим не пренебрегают.

Элитные подразделения идут в бой последними. Первую волну, которая является наименее подготовленной, используют как "мясо", чтобы разведать украинскую систему огня,

– озвучил Романенко.

Россия действует скрыто, чтобы не провоцировать протесты

В этом году, по словам военного эксперта, в России анонсировали набор призывников в количестве 300 – 400 тысяч, будут формировать две армии на 16 бригад. России не хватает сил на Харьковском направлении, там враг перешел больше к обороне, чем к наступательным действиям. У россиян есть потребность наращивать силы, чтобы оставить за собой хотя бы ту буферную зону, которую они заняли.

"Чтобы народ из глубинки не провоцировать к протестам, Россия действует скрыто, то есть через контракты. Срывают молодых людей, которые еще учатся в вузах, чтобы те подписали их с Минобороны и шли выполнять задачи на фронте", - рассказал Романенко.

По словам военного эксперта, Путин понимает, что время играет против него, поэтому пытается давить, используя тему применения тактического ядерного оружия.

Потери врага за последние сутки

В Генштабе Украины сообщили, что за последние сутки ВСУ удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла более полумиллиона своих военнослужащих и тысячи единиц военной техники и оружия.