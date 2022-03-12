В Генштабе ВСУ сообщили, что у российского врага – большие боевые потери личного состава. Кроме того, у орды есть проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей.
Кстати Около Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт
Поэтому Россия привлекает к войне на территории Украины:
- так называемых "срочников" с территории ОРДЛО;
- военных наемников из Абхазии, Южной Осетии;
- заключенных из исправительных заведений.
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