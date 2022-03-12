В Генштабе ВСУ сообщили, что у российского врага – большие боевые потери личного состава. Кроме того, у орды есть проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей.

Кстати Около Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт

Поэтому Россия привлекает к войне на территории Украины:

так называемых "срочников" с территории ОРДЛО;

военных наемников из Абхазии, Южной Осетии;

заключенных из исправительных заведений.