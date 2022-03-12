У Генштабі ЗСУ заявили, що в російського ворога – великі бойові втрати особового складу. Окрім того, орда має проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин.
До речі Біля Одеси 600 російських морпіхів не захотіли воювати та влаштували бунт
Через це Росія залучає до війни на території України:
- так званих "строковиків" з території ОРДЛО;
- військових найманців з Абхазії, Південної Осетії;
- ув'язнених з виправних закладів.
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