Об этом сообщает разведка Великобритании. В спецслужбе отметили, что Россия не ожидала столь мощного сопротивления местного населения.

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Тактика российских войск оказалась проигрышной

Данные военной разведки Британии свидетельствуют, что признание приоритетом захвата Донбасса ослабило и сделало уязвимыми подразделения российских войск, развернутые в Харьковской области. Следовательно, мобильные и высокомотивированные украинские защитники смогли продолжить успешное контрнаступление.

Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, отбивая города и села в направлении российской границы,

– говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на относительный успех России в окружении Харькова на начальных этапах войны против Украины, государство-агрессор, как сообщает разведка, частично вывело свои подразделения из региона для реорганизации и восстановления своих сил после потерь.

Британская спецслужба считает, что после восстановления эти силы будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец. Так вражеские группировки создадут блокирующие силы для защиты западного фланга, где будут сосредотачиваться основные силы России, а также проложат пути, по которым будет поставляться необходимое оружие для продолжения операций в районе Изюма.

Ситуация в Харьковской области

Во время обращения 10 мая Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные оттесняют оккупантов от Харькова. Однако для этого ВСУ прилагают сверхчеловеческие усилия, так что не стоит преждевременно проявлять чрезмерные эмоции, которые могут повредить нашим защитникам.

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Несмотря на успехи ВСУ, оккупанты все еще контролируют часть области. В Генштабе отметили, что вражеские подразделения приглушают мобильную связь. Это нужно, чтобы помешать людям обмениваться информацией и оперативно распространять данные по передвижению техники врага. Также оккупанты хотят деморализовать людей, забрав у них возможность общаться с родными.

Кроме того, захватчики запрещают украинцам выезжать из оккупации. Многие местные остались без света и воды. В частности, критическая ситуация во временно оккупированном Изюме. Недавно стало известно о том что под завалами разрушенного еще в марте дома обнаружили 44 убитых.

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