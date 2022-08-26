Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что действие ограничения продлено до 29 августа 2022 года.

Важно российским пилотам приказали медленнее тормозить из-за нехватки запчастей к самолетам, – СМИ

Однако впоследствии в соцсетях появилась информация, что запрет продлится по меньшей мере до 4 сентября. Она касается полетов в 10 российских аэропортов и 1 аэропорт на территории временно оккупированного россией Крыма. Среди них:

Анапы,

Белгород,

Брянская,

Воронежа,

Геленджика,

Краснодара,

Курская,

Липецкий,

Ростовая-на-Дону,

Симферополя,

Элисты.

Отметим, что ограничение действует с 24 февраля. Заметим, что с 23 по 25 августа россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

В ВСУ объяснили присутствие самолетов и вертолетов россии на территории Украины

Вокруг границ Украины действительно базируются сотни вражеских самолетов и вертолетов. Но в Воздушных силах ВСУ призывают не нагнетать ситуацию. Так, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сотни единиц воздушных судов страны-агрессора базировались там и до начала полномасштабного вторжения. Так что в этом случае речь не идет о чем-то экстраординарном.

Сразу же заметим, что вблизи границы Украины базируются 400 самолетов и 360 вертолетов россиян. Но Юрий Игнат поспешил акцентировать внимание на том, что россия ничего не взимала. Более того, до начала полномасштабного вторжения говорилось о 450 самолетах и 250 вертолетах. И хотя ВСУ уже уничтожили более 200 самолетов и более 200 вертолетов, враг только пополняет те запасы авиации, которые превратили в утиль наши военные.

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