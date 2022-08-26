Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що дію обмеження продовжили до 29 серпня 2022 року.

Важливо російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків, – ЗМІ

Однак згодом у соцмережах з'явилася інформація, що заборона триватиме щонайменше до 4 вересня. Вона стосується польотів у 10 російських аеропортів та 1 аеропорт на території тимчасово окупованого росією Криму. Серед них:

Анапи,

Бєлгорода,

Брянська,

Воронежа,

Геленджика,

Краснодара,

Курська,

Липецька,

Ростова-на-Дону,

Сімферополя,

Елісти.

Зазначимо, що обмеження діє з 24 лютого. Зауважимо, що з 23 по 25 серпня Росія зупинила пасажирське сполучення по Чорному морю між низкою міст з "технічних причин".

У ЗСУ пояснили присутність літаків і вертольотів росії біля України

Навколо кордонів України дійсно базуються сотні ворожих літаків і гелікоптерів. Але у Повітряних силах ЗСУ закликають не нагнітати ситуацію. Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив на тому, що сотні одиниць повітряних суден країни-агресорки базувалися там і до початку повномасштабного вторгнення. Тож у цьому випадку не йдеться про щось екстраординарне.

Відразу ж зауважимо, що поблизу кордону України наразі базуються 400 літаків і 360 гелікоптерів росіян. Але Юрій Ігнат поспішив акцентувати на тому, що росія нічого не стягувала. Ба більше, до початку повномасштабного вторгнення мовилося про 450 літаків і 250 гелікоптерів. І хоч ЗСУ уже знищили понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, ворог лише поповнює ті запаси авіації, які перетворили на брухт наші військові.

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