Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре Украины, – Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают героически защищать страну от оккупантов. И пока агрессор терпит немалые потери на поле боя, он продолжает бомбить мирные города и населенные пункты.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российские захватчики не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары. Их цель – инфраструктура населенных пунктов нашей страны.

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Опасность ракетных ударов не исчезла

Заметим, что активная фаза боевых действий продолжается. Следовательно, угроза ракетного удара существует по всей территории Украины. Итак, как только раздастся сигнал о воздушной тревоге, немедленно отправляйтесь в укрытие.

Самые активные боевые действия сейчас проходят именно на востоке Украины. В Донецкой и Луганской областях за прошедшие сутки удалось отразить восемь вражеских атак. Наши бойцы уничтожили четыре танка российских захватчиков, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

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