Нет определенности действий России, но военное наращивание продолжается, сказал генеральный секретарь НАТО, информирует 24 канал. Поэтому время предотвращения уменьшается, а риск атаки растет.

Обратите внимание Украина активно укрепляет оборону и энергетику, пока на границах вражеская армия

"Мы также видим угрожающую риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины", – добавил генсек НАТО.

Ранее американские чиновники заявляли, что вторжение может начаться в конце февраля 2022 года. В настоящее время российская армия проводит большие военные учения в Южном военном округе и Беларуси.

Для этого Кремль перебросил дополнительные силы из Восточного военного округа.

Угроза со стороны России не утихает: смотрите видео

Политики ищут, как предотвратить эскалацию

В то же время, мировые политики продолжают искать методы для урегулирования ситуации. На днях состоялось несколько важных встреч, на которых поднимался вопрос Украины.

В политическое турне отправился президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, сперва он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. На следующий день прилетел в Украину, чтобы пообщаться с Владимиром Зеленским.

К теме Разговор длился более полутора часов: Макрон поговорил с Путиным об Украине

После чего, в тот же день, посетил Берлин, где разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. По мнению Макрона, нужно активно продолжать переговоры, чтобы не допустить еще большего напряжения.

Смогут ли переговоры лидеров трех стран помочь урегулировать ситуацию и остановить Путина – эксперты сомневаются. Скорее, такие встречи проводят для того, чтобы хоть как-то поддерживать связь.

Думаю, что главная цель этих переговоров – пока остаться в диалоге и вести самим эти переговоры. Может, со временем у них появится какое-нибудь пространство для компромисса. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

Кроме того, по информации американского издания The New York Times, во время визита Макрона к Путину, именно "финляндизация" Украины была частью дипломатического дискурса.

Собственно, этот термин используется для стран, которые находятся под контролем более влиятельного государства. Правда, сам Макрон сказал, что такое слово не использовал.

Заметьте Для ослабления напряжения: дипломаты обсуждают план "финляндизации" Украины, – СМИ

"Думаю, что очень рано говорить о том, что Макрон мог пообещать Путину, потому что мы этого не знаем. Есть слухи, которые пока ничем не подтверждены. Единственное, что можно сказать, это то, что Макрон призвал к соблюдению минских соглашений", – сказала французская писательница и журналистка Галя Аккерман.

Украину посетит канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже активно занимается дипломатией. На днях он планирует посетить Украину, а затем посетить российского президента.

Кроме того, на неделе он уже успел пообщаться с Джо Байденом, показав единство Запада с Соединенными Штатами. Поскольку в последнее время Берлин не раз обвинялся в пророссийской позиции.

Важно, чтобы все союзники, США и Германия, трансатлантическое партнерство между США и Европой, НАТО говорили то же самое в один голос и делали вещи вместе, сказал Шольц.

Мы четко дали понять, что если будет военная агрессия против Украины, то это приведет к тяжелым последствиям, о которых мы вместе договорились, жестким санкциям, над которыми мы вместе работали,

– добавил канцлер Германии.

Поэтому, похоже, мировые политики действительно решили серьезно взяться за украинский вопрос. Это доказывает и то, что уже дважды за месяц собирались советники нормандского формата. Говорили 9 часов.

Представители нашей делегации поднимали вопросы обмена пленными и разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, а также возобновления работы контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, которые блокируют оккупанты.

Обратите внимание Объясняем геополитические реалии, – в Кремле цинично прокомментировали последнее "Норманди"

Однако общий документ встречи согласовать не удалось. Представители Франции и Германии назвали эти переговоры сложными, поэтому нужно встретиться снова.

"Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, предусмотренными минскими соглашениями. Мы имеем сегодня несколько успешных кейсов, когда принимали решение о режиме прекращения огня", – отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Впрочем, Россия упорно продолжает игнорировать любые договоренности и договоры. Вместе с дипломатическими переговорами Кремль поднимает ставки и бряцает оружием.

Военно-морские силы Кремля уже сообщали о блокировке под предлогом показательных тренировок части Черного и Азовского морей. И одновременно устраивают учения с Беларусью, окружив Украину вражеской армией с трех сторон.