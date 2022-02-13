Открыл заседание Президент Украины Владимир Зеленский. Он инициировал программу уменьшения потребления импортных энергоносителей как залога энергобезопасности, сообщает 24 канал.

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Речь идет о проекте "Термомодернизации". Пилот уже показал действенность в Днепре, а к 2030 году должен улучшить жилищные условия 15 миллионов украинцев.

Украинцы будут меньше платить за тепло

"В этом году (2022 – 24 канал) предпримут меры по запуску этой программы – около 5 тысяч жилых домов на территории Украины. Результаты смогут почувствовать 1,5 миллиона граждан Украины, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло до 60% меньше", – подчеркнул Зеленский.

Вступительное слово Зеленского на Конгрессе местных и региональных властей: смотрите видео

Садовый обратил внимание на работу инфраструктуры

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что проведение конгресса не в Киеве, а в 40 километрах от границы с Россией, имеет большое значение для консолидации сил, для защиты страны.

Глава города отметил, что городские мэры должны обратить большее внимание на инфраструктуру и ее работу даже во время критических ситуаций, в частности, диверсий. Это уже делают во Львове и готовы поделиться опытом.

Есть вещи, которые сегодня Львов делает, сотрудничая с посольством Великобритании. Мы строим resilience residence, то есть умение строить город после чрезвычайных ситуаций,

– заметил Садовый.

Он также добавил: "Мы выстраиваем нашу деятельность так, чтобы даже в отсутствие электроснабжения мы могли обеспечивать город водой".

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Важная задача – усиление терробороны

Большое внимание уделили и усилению терробороны. С начала 2022 года начали создавать 25 бригад, среди них формируются отдельными решениями:

Львовская;

Одесская;

Днепровская;

Харьковская.

"Мы вместе работаем, помогаем нашей территориальной обороне, помогают наши коммунальные предприятия. И мы – органы местного самоуправления – помогаем".

Считаю, что мы должны уделять большое внимание терробороне, потому что это мировая практика. Здесь – без всякой агонии, без какого-либо нагнетания ситуации", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Также на заседании была рассмотрена медицинская стратегия и выполнение и расширение программы "Большое строительство". Конгресс был создан в Украине в 2021 году.

Схожая структура существует и в Европейском Союзе. Ее цель – более плодотворное взаимодействие государственных органов для реализации проектов и решения вопросов безопасности.