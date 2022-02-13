Відкрив засідання Президент України Володимир Зеленський. Він ініціював програму зменшення споживання імпортних енергоносіїв як запоруки енергобезпеки, повідомляє 24 канал.

Читайте також Світовий банк надасть Україні 300 мільйонів доларів на термомодернізацію міст

Мовиться про проєкт "Термомодернізації". Пілот уже показав дієвість у Дніпрі, а до 2030 року має покращити житлові умови 15 мільйонів українців.

Українці менше платитимуть за тепло

"Цьогоріч (2022 – 24 канал) здійснять заходи щодо запуску цієї програми – приблизно 5 тисяч житлових будинків на території України.

Результати зможуть відчути 1,5 мільйонів громадян України, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло до 60% менше", – наголосив Зеленський.

Вступне слово Зеленського на Конгресі місцевих і регіональних влад: дивіться відео

Садовий звернув увагу на роботу інфраструктури

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив, що проведення конгресу не в Києві, а за 40 кілометрів від кордону з Росією, має велике значення для консолідації сил, для захисту країни.

Очільник міста наголосив, що міські голови мають звернути більшу увагу на інфраструктуру та її роботу навіть під час критичних ситуацій, зокрема, диверсій. Це вже роблять у Львові і готові ділитися досвідом.

Є речі, які вже сьогодні Львів робить, маючи співпрацю з посольством Великої Британії. Ми вибудовуємо resilience residence, тобто вміння вибудовувати місто після надзвичайних ситуацій,

– зауважив Садовий.

Він також додав: "Ми вибудовуємо нашу діяльність так, щоб навіть під час відсутності електропостачання ми могли забезпечувати місто водою".

Найголовніше із Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові: дивіться сюжет

Важливе завдання – посилення тероборони

Неабияку увагу приділили і посиленню тероборони. З початку 2022 року почали створювати 25 бригад, серед них формуються окремим рішенням:

Львівська;

Одеська;

Дніпровська;

Харківська.

"Ми разом працюємо, допомагаємо нашій територіальній обороні, допомагають наші комунальні підприємства. І ми – органи місцевого самоврядування – допомагаємо.

Вважаю, що ми маємо приділяти велику увагу теробороні, бо це світова практика. Тут – без жодної агонії, без будь-якого нагнітання ситуації", – сказав мер Харкова Ігор Терехов.

До теми Зеленський просив не соромитись: на Конгресі в Харкові Терехов говорив українською 28 секунд

Також на засіданні розглянули медичну стратегію та виконання і розширення програми Велике будівництво. Конгрес створили в Україні 2021 року.

Подібна структура існує і в Європейському Союзі. Її мета – більш плідна взаємодія державних органів для реалізації проєктів і розв'язання безпекових питань.