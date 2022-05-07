Россия продолжает нести потери: в Бурчаке обнаружили более 100 раненых оккупантов

В кровавой войне против Украины российские захватчики терпят колоссальные потери. Только в одном населенном пункте Бурчак обнаружили более 100 раненых оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ на вечер 7 мая.

Важно Эвакуация гражданских из "Азовстали" стоила жизни 3 военным, еще 6 получили ранения

Интересную находку со 100 ранеными захватчиками обнаружили в населенном пункте Бурчак на Запорожье.

У оккупантов значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил России,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Заметим, что на 7 мая они уже достигли 25 100 солдат из личного состава врага. Потери россиян выглядят следующим образом:

личного состава – около 25 100 человек;

танков – 1122 единицы;

боевых бронированных машин – 2 713 единиц;

артиллерийских систем – 509 единиц;

средств противовоздушной обороны – 84 единицы;

реактивные системы залпового огня – 172 единицы;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1934 единиц;

кораблей и катеров – 11 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 341 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Только за последние сутки нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники, в частности:

12 танков;

27 боевых бронированных машин;

7 артиллерийских систем;

1 реактивную систему залпового огня;

1 средство противовоздушной обороны;

8 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

17 беспилотников.

Добавим, что в акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники продолжают молниеносно уничтожать российский флот. Так, по последним данным, силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна". Информацию об сбитии еще одного вражеского катера подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Как отметили защитники Украины, остров Змеиный стал одним из знаковых объектов в начале этого вторжения и продолжает оставаться символом нашей непреклонности.

Интересно – британская разведка о потерях россиян в войне с Украиной: смотрите видео