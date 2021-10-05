После проведения следственных действий оккупанты планируют избрать меру пресечения для Харитоненко. Причина задержания пока неизвестна.

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Что известно о Харитоненко

Женщина работала делопроизводителем и методистом Харьковского национального университета внутренних дел. Была депутатом Заозерненского поселкового совета, а с 2010 по 2014 год – поселковым головой.

Когда Россия захватила Крым, женщина стала депутатом "Евпаторийского городского совета" от партии "Единая Россия". Затем оккупанты избрали ее "главой муниципального образования – председателем Евпаторийского городского совета".

Более того, чиновнице даже давали так называемые "награды" за содействие в оккупации полуострова.

Также Харитоненко есть в базе "Миротворца".

Задержание другого ставленника оккупантов

Похожий случай был в оккупированном Крыму 23 сентября. Тогда силовики задержали так называемого "вице-премьера" полуострова Евгения Кабанова. Его обвиняют сразу по нескольким статьям.

По предварительной информации, это превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, мошенничество, коррупция. Тогда же парламент Крыма согласовал отставку Кабанова.