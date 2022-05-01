Российские захватчики продолжают стягивать под Изюм больше военных и техники. Ведь горячая фаза войны сейчас идет в частности со стороны Харьковской области, из Изюма в направлении Барвенкового.

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В Боровском поселковом совете, который находится в почти 40 километрах от самого Изюма, сообщили, что количество живой силы противника и вражеской техники на территории общины в последнее время растет.

Больше всего их сосредоточено в юго-восточной и восточной частях общины. Населенные пункты в этой местности являются наиболее опасными для мирных жителей, – говорится в сообщении.

Российские оккупанты концентрируют свои силы на Изюмском направлении, которое является самой горячей точкой сегодня. Со стороны Изюма русские войска хотят выйти на Славянск и Краматорск.

Попытки наступления

В Генштабе ВСУ сегодня утром, 1 мая, сообщили, что оккупанты идут в наступление в направлениях Изюма – Барвенково и Изюма – Славянска. Там они усилили ударную группировку и переместили до 300 единиц вооружения и военной техники.

Также известно, что в эти районы прибыло около одной тысячи мобилизованных людей с оккупированных территорий Донбасса.

Противник развернул по этим направлениям два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М" с целью противовоздушного прикрытия наступающих войск.

ВСУ наносит урон оккупантам

В то же время украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. А наибольшие потери противник вчера, 30 апреля, понес именно на Изюмском направлении.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщал, что Россия стремится установить полный контроль над населенным пунктом Великая Камышеваха, который находится в 20 километрах юго-западнее города Изюм. А также захватить поселок Курулька, который в 20 километрах к югу от Изюма.

Ситация на Изюмском направлении

Российские оккупанты хотят выйти на города – Славянск и Краматорск. На эти города они наступают с севера – со стороны Изюма. На юге от этого города продолжаются ожесточенные бои.

Также россияне наступают на Барвенково, чтобы разведать позиции ВСУ. Для этого оккупанты применяют БПЛА.

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