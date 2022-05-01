Російські загарбники продовжують стягувати під Ізюм більше військових і техніки. Адже найгарячіша фаза війни зараз триває зокрема зі сторони Харківської області, з Ізюма у напрямку Барвінкового.

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У Борівській селищній раді, що знаходиться за майже 40 кілометрів від самого Ізюма і є тимчасово окупованою, повідомили, що кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає.

Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти концентрують свої сили на Ізюмському напрямку, який є найгарячішою точкою сьогодні. Зі сторони Ізюма російські війська хочуть вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Спроби наступу

У Генштабі ЗСУ сьогодні вранці, 1 травня, повідомили, що окупанти йдуть у наступ у напрямках Ізюму – Барвінкове та Ізюму – Слов’янська. Там вони посилили ударне угрупування та перемістили до 300 одиниць озброєння і військової техніки.

Також відомо, що до цих районів прибуло близько однієї тисячі мобілізованих людей з окупованих територій Донбасу.

Противник розгорнув на цих напрямках два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М" з метою протиповітряного прикриття наступаючих військ.

ЗСУ завдає втрат окупантам

Водночас українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. А найбільших втрат противник вчора, 30 квітня, зазнав саме на Ізюмському напрямку.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомляв, що Росія прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, який знаходиться у 20 кілометрах на південний захід від міста Ізюм. А також захопити селище Курулька, яке за 20 кілометрів на південь від Ізюма.

Ситація на Ізюмському напрямку

Російські окупанти хочуть вийти на міста – Слов'янськ та Краматорськ. На ці міста вони наступають з півночі – зі сторони Ізюма. На півдні від цього міста тривають запеклі бої.

Також росіяни наступають на Барвінкове, щоб розвідати позиції ЗСУ. Для цього окупанти застосовують БПЛА.

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